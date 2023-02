Super Bowl | il trionfo di Kansas City contro Philadelphia Rihanna superstar incinta - Sport - Altri Sport

Il quarterbak Patrick Mahomes guida i Chiefs alla rimonta e al secondo titolo Nfl in quattro anni. Rihanna incanta durante lo spettacolo ...Kansas City vince ilLVII a Glendale, in Arizona. Piega Philadelphia 38 - 35 in volata, grazie a un calcio segnato a 8' dalla fine. In rimonta, esibendo un secondo tempo spettacolare di Patrick Mahomes, l'Mvp ...

Risultato personale anche per quarteback dei campioni, in quanto Patrick Mahomes, è primo afroamericano a vincere in questo ruolo e a vincere due volte la finalissima del Super Bowl.