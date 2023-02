Super Bowl 2023 | le pubblicità trasmesse durante la finale NFL

(Di lunedì 13 febbraio 2023) , spot tv Ladelè sicuramente l’evento sportivo più importante in America. Non solo una partita di football, ma un grande evento musicale, con lo show dell’intervallo che ha visto protagonista Rihanna, e commerciale, con le costosissimeandate in tv. Degli spot fatti ad hoc con attori, cantanti e tanti altri personaggi noti. Nelledi questotra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, e vinto dai Chiefs 38-35, si sono visti tra gli altri Bryan Cranston e Aaron Paul, Jack Harlow, Paul Rudd, Adam Driver, Serena Williams, Ben Affleck, Jennifer Lopez e Brie Larson. Da capogiro il costo. Uno spot di 30 secondi è stato venduto in media tra i 6 e i 7 milioni di dollari ciascuno. Vediamo alcuni dei più ...

Non esiste unbanale. Vincono i Kansas City Chiefs: trionfano in Arizona contro i Philadelphia Eagles 38 - 35, dopo una partita emozionante e tiratissima, con un pareggio rotto solo a 11 secondi dalla ...I Kansas City Chiefs, guidati dal quarterback Patrick Mahomes (nominato MVP del match), hanno vinto il terzodella loro storia (il 57esimo della serie), battendo domenica a Glendale (Arizona) 38 a 35 i Philadelphia Eagles, dopo un esaltante epilogo di campionato NFL. Decisivo un calcio a 8 secondi ...

Super Bowl, che trionfo per Kansas City! Mahomes show e super rimonta su Philadelphia La Gazzetta dello Sport

Come è andato il Super Bowl Il Post

Nfl: i Kansas City Chiefs vincono il Super Bowl, Philadelphia ko. Show di Rihanna incinta nell’half time Corriere della Sera

Lo show di Rihanna incinta al Super Bowl - Il video Open

Rihanna è incinta: la rivelazione al Super Bowl (e il dubbio sul playback) Corriere della Sera

La finale del Super Bowl è sicuramente l’evento sportivo più importante in America. Non solo una partita di football, ma un grande evento musicale, con lo show dell’intervallo che ha visto ...Tanti i tifosi che sono già arrivati in Arizona per assistere alla partita dopo aver speso migliaia di dollari per il biglietto Si sfidano per il titolo i Kansas City Chiefs ed i Philadelphia Eagles.