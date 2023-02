Super Bowl 2023 in chiaro sulla Rai | data | canale | orario e diretta tv Chiefs-Eagles

Leggi su sportface

Si avvicina l'appuntamento con ilLVII, che quest'anno andrà in scena a Glendale (Arizona) tra Philadelphiae Kansas City. Si gioca domenica 13 febbraio, quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 14. Anche quest'anno ci sarà la possibilità di seguire inl'evento, con la Rai che ha acquisito i diritti di trasmissione. Latelevisiva è prevista su Rai 2, mentre quella in streaming mediante la piattaforma Rai Play. Il collegamento avrà inizio alle 00:15 (subito dopo la Domenica Sportiva) e il kickoff è in programma per le 00:30 italiane.