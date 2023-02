Super Bowl 2023 | i migliori spot andati in onda

La nota cantante Rihanna è tornata ad esibirsi allo spettacolo di apertura del. I 65 mila dello stadio di Glendale, in Arizona , oltre i milioni di telespettatori, non hanno potuto non notare un dettaglio che risaltava grazie al suo look : la star americana è in ...WASHINGTON (Stati Uniti) - I Kansas City Chief trionfano nella cinquantasettesima edizione del. Il successo arriva in extremis (38 - 35) contro i Philadelphia Eagles al termine di una partita tiratissima. L'equilibrio tra la due squadre è stato infranto solo a 11 secondi dalla fine ...

Vinto dai Kansas City Chiefs per 38 a 35, dopo una partita incerta fino alla fine e che ha visto soccombere in extremis i (solo leggermente) favoriti Philadelphia Eagles, il match ha visto una Rhianna ...In occasione del Super Bowl LVII, Paramount Pictures ha diffuso un nuovo spot promozionale di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri per il prossimo adattamento cinematografico live-action del ...