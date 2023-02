Studio Aretè - Per gli italiani è meglio librido

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In caso di acquisto di un'auto nuova, glipunterebbero su motori ibridi più che sull'elettrico: è una delle principali evidenze dell'ultimocondotto dalla società di consulenza strategica Areté, battezzato "La nuova vettura nel 2023 sarà elettrica?". In particolare, dalla ricerca emerge che il 44% degli intervistati sceglierebbe veicoli ibridi o ibridi plug-in, mentre solo il 22% opterebbe per una Bev. I motivi. Interpellato sui motivi che spingono a scegliere un'alimentazione ibrida, il 35% del campione risponde "per non inquinare", il 63% "per risparmiare". Rispetto ai precedenti sondaggi della società di consulenza, rimane invariata una condizione ben precisa: il 79% è disposto a spendere non più di 30 mila euro per un'auto nuova. Stesso limite riguarda le elettriche, anche se la percentuale è inferiore e pari al 66%. In tal caso, il ...