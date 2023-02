Stroll | ' Aston Martin aggressiva | non vedo l' ora di lavorare con Fernando'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lancesi prepara ad affrontare la sua settima stagione in Formula 1, la terza sotto le insegne. Dopo aver condiviso il box per due stagioni con Sebastian Vettel, quest'anno il ...

Lancesi prepara ad affrontare la sua settima stagione in Formula 1, la terza sotto le insegneMartin. Dopo aver condiviso il box per due stagioni con Sebastian Vettel, quest'anno il canadese ...A proposito di progressi,ha anche indicato quelli che sono gli obiettivi principali per l'Martin in questo 2023: 'Se riuscissimo a rimanere in lotta per andare a punti costantemente - ...

F1, Stroll e Alonso per il rilancio Mondiale: i piloti Aston Martin Sky Sport

F1 2023 | Alonso esalta Stroll: "Ha la possibilità di essere campione del mondo" Motorbox

F1 | Alonso su Stroll: “Super talentuoso, può diventare campione del ... F1inGenerale

F1 | Aston Martin: ecco la AMR23, nuova arma di Alonso e Stroll Motorsport.com - IT

F1 2023 | F1, tocca alla Aston Martin di Alonso e Stroll: ecco l'ambiziosa AMR23 Motorbox

Il Mondiale 2023 segna una nuova era in casa Aston Martin. A dirlo senza giri di parole e senza mezze misure è Lawrence Stroll, presidente esecutivo del team, durante la presentazione della nuova AM23 ...L'asturiano, arrivato in Aston Martin dopo aver sottoscritto un contratto pluriennale, è il solito di sempre. Poco importano le 41 primavere sulla carta d'identità: l'ex pilota dell'Alpine ha scelto ...