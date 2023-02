(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Siamo nel pieno di una gara logistica per dare all'Ucraina i mezzi che servono per rispondere alla Russia, perché Vladimirnon è pronto alla pace e lancia nuove. La velocità salverà ...

... perché Vladimirnon è pronto alla pace e lancia nuove offensive. La velocità salverà vite". Lo ha detto il segretario generale della NATO Jensin conferenza stampa. .L'intelligence britannica: 'Il più alto tasso di perdite dall'inizio dell'invasione'. L'avviso dai media della Cina: 'Escalation se Usa ignoreranno richieste Mosca'. Nato,: 'prepara nuova offensiva, gli aiuti salvano ...

Stoltenberg, Putin prepara offensive, aiuti salvano vite - Ultima Ora Agenzia ANSA

Stoltenberg, Putin prepara offensive, aiuti salvano vite La Prealpina

Stoltenberg, Putin prepara offensive, aiuti salvano vite Gazzetta di Parma

Stoltenberg, Putin prepara offensive, aiuti salvano vite - Italia-Mondo Alto Adige

Ucraina-Russia, Stoltenberg: "Armi a Kiev sono via per la pace" Adnkronos

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. "Siamo nel pieno di una gara logistica per dare all'Ucraina i mezzi che servono per rispondere alla Russia, perché ...Mosca sta mandando migliaia e migliaia di soldati, accettando tante perdite perchè Putin cercano di rimpiazzare ciò che ... ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella ...