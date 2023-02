STATS – Napoli | solo Kvaratskhelia mette d’accordo sinistra e destra

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Anche ieri, nel giorno del suo compleanno,ha mostrato per intero tutto il suo talento. Ecco perché Anche ieri, nel giorno del suo compleanno,ha mostrato per intero tutto il suo talento. É stato lui a stappare-Cremonese con la rete dell’1-0 e ha stupito per la verve che non accenna a diminuire mai durante la partita. Stiamo parlando di un classe 2001, ogni ipotesi di futuro ad altissimo livello per il georgiano sta acquistando un senso sempre più profondo. La Gazzetta dello Sport si è “limitata” a un 7 in pagella, mentre altre testate lo hanno esaltato ancora di più. Il giudizio, però, è di quelli che ogni genitore vorrebbe vedere ricevere dal proprio figlio e nonsul campo di calcio: «Come un prestigiatore, nell’azione del gol quasi nasconde la palla prima di piazzarla in ...