STASERA TUTTO È POSSIBILE | UN NUOVO GIOCO E TANTI OSPITI PER LA NUOVA EDIZIONE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo il grande successo ottenuto in autunno, dal 13 febbraio torna in prima serata su Rai2, con una, il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Confermati nel cast del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue ormai iconiche imitazioni. A poche settimane dalla fine dell’ottava, l’Auditorium Rai di Napoli tornerà a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli– comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici di STEP – pronti a giocare e a divertirsi con le varie prove di questo feeling good show. Come sempre, ogni puntata avrà un tema diverso e questa, in partenza ...