Stasera tutto è possibile | anticipazioni 13 febbraio 2023 | ospiti e giochi di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è stato un successo nella scorsa edizione autunnale, come ha dimostrazione la grande affezione del pubblico RAI ma sopratcome hanno dimostrato apertamente anche gli ascolti tv in netta crescita. Per questo, per la gioia di tutti i telespettatori dell’irriverente programma, ecco che il programma ritorna proprio questa sera lunedì 13su Rai 2 alle 21.20. Il format rimarrà grossomodo sempre lo stesso, ma ci saranno anche tantissime novità che non dispiaceranno di certo al grande pubblico. Scopriamo allora insieme qualche interessante dettaglio in merito. Continuate a leggere l’articolo., torna Stefano De Martino: quando inizia, ...