Starfield | ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un noto giornalista videoludico ha fornito alcune indiscrezioni sulditutti i dettagli al riguardo Sebbene il 2022 sia stato un anno povero di titoli first party per Xbox, sembra che Microsoft abbia in programma una serie di uscite importanti per quest’anno. Hi-Fi Rush è stato lanciato il mese scorso, mentre Minecraft Legends e Redfall seguiranno nei prossimi mesi e anche Forza Motorsport farà il proprio debutto nel corso dell’anno. Naturalmente, il più grande titolo first party per Xbox previsto per quest’anno èe di recente si è tornato a parlare deldi questo attesissimo titolo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: Jez Corden ha ...