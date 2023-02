(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il nuovo vettore leggero indiano riesce, con ilvolo, a completare con successo la missione. In orbita tre satelliti per l'osservazione terrestre.

Uno scatto del lancio del- D2. Credits: ISRO Altentativo ha avuto pieno successo il lancio del nuovo vettore indiano- D2, dopo il fallimento dell'agosto del 2022 . Ora anche l'India entra nel mercato dei ...Il razzodell'agenzia ha effettuato il suo primo volo ad agosto e, sebbene non sia riuscito a ... Unlancio per OneWeb è attualmente previsto per gennaio o febbraio del prossimo anno. Si è ...

ISRO, SSLV, buona la seconda! AstronautiNEWS

SSLV, il secondo tentativo è quello buono Alive Universe Today

FAST ha scansionato 33 esopianeti alla ricerca di segnali alieni Alive Universe Today

Dominio web gratis e hosting WordPress da 2,99 euro al mese con ... HTML.it