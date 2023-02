Sportitalia acquista i diritti del Brasileirao | il campionato brasiliano di calcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nuovo colpo perche si è assicurata iper trasmettere in esclusiva la stagione del, ilche cerca il successore del Palmeiras, campione nel 2022. Tutta la stagione sarà coperta su(visibile in chiaro e gratuitamente al canale 60 del digitale terrestre) e su Solocon il meglio offerto...

i diritti per trasmettere il campionato arabo. Lo scrive Cacio e Finanza. 'La televisione di Michele Criscitiello,

