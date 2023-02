Sport in tv oggi lunedì 13 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ancora un giorno dial centro di una nuova settimana che comincia. Si spazia tra diverse discipline, in maniera un po’ inusuale per unche, di solito, troppinon ne regala. A volte, però, i giorni hanno andamenti particolari e questo è uno di quelli.sempre è tanto il tennis inzione, in virtù della presenza di quattro tornei tra ATP (tre) e WTA (uno). Due gli italiani di scena, Martina Trevisan a Doha e Fabio Fognini a Buenos Aires. Ma non c’è solo questo: neglidi squadra, oltre al tanto calcio, spazio anche al volley femminile. In tema di ciclismo va in scena la Clasica Jaen, mentre per quanto riguarda lo snooker il Welsh Open prosegue la tradizione che cattura le Isole Britanniche (e, in taluni casi, non solo). Previsto anche del surf con il ...