Spezia | Gotti rischia | il possibile sostituto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'Aquila non vola più edi essere risucchiata in zona retrocessione. Loattende con ansia il risultato della sfida di oggi tra Salernnitana e Verona per capire se l'Hellas riuscirà a fare punti accorciando...

Misternon ne ha azzeccata più una da allora ed è chiaro che la sua posizione traballi ... Per restare soltanto in zona Cesarini loha gettato alle ortiche ben 7 punti. Ma quello che ci ...Scricchiola la panchina di Lucaalla guida dello. Dopo il 2 - 2 di Empoli, che segue le tre sconfitte consecutive contro Roma, Bologna e Napoli, nel club ligure si affronta una crisi di risultati che ha visto il ...

Spezia, fiducia a tempo per Gotti: con la Juventus si gioca la panchina Fantacalcio ®

Momento di riflessione in casa Spezia, prossimo avversario della Juventus in campionato: come riportato da "Il Secolo XIX", la posizione del tecnico dei liguri, Gotti, sarebbe in stand-by. La gara di ...Su Luca Gotti erano state fatte valutazioni ma la dirigenza dello Spezia ha deciso di confermagli la fiducia ma sarà decisiva con la Juventus ...