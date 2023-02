Spalletti | Vogliamo cercare di assomigliare a Maradona | l' Eintracht è forte quanto noi | su Kvara

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato a margine dell'evento organizzato dal Coni al Foro Italico di Roma, in cui ha ricevuto il premio "Andrea Fortunato", di seguito le sue parole: "Dobbiamo essere responsabili e divulgare a queste generazioni attuali e futuri l'importanza del passaporto ematico. Non è più tollerabile che persone perdano la vita facendo questo sport" Come si fa a gestire questa pressione emotiva? "Non so se so effettivamente gestirla, è un amore importante quello che si riceve, un abbraccio importante. Noi abbiamo l'imposizione di restituire tutto l'amore per questo sport che riceviamo. Ci vuole calma, molta calma, perché ancora abbiamo del lavoro da fare e un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni. Mi fa piacere che la squadra sia così attenta e vogliosa di giocare le partite una per volta, come sta ...