Spalletti indica la strada | “Non dobbiamo pensare di aver già vinto Pensiamo partita dopo partita”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Continua il sogno scudetto del Napoli che si sbarazza anche della Cremonese con un netto 3 a 0. La squadra diha raggiunto così la sesta vittoria di fila. In attesa del match di domani sera tra Sampdoria e Inter, gli Azzurri volano a più sedici punti dalla seconda in classifica. Al termine della, il tecnico del Napoli, Lucianoha commentato a caldo laai microfoni di DAZN. LucianoLe parole del postdi“A tenerci sul pezzo è la nostra città, i nostri tifosi. Tutti percepiscono che si possono fare cose importanti. Forse nel primo tempo eravamo anche un po’ troppo tesi: la Cremonese in questo modo ci ha fatto perdere energie, hanno messo ...