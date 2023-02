Spalletti | che sorrisi | ' La nostra città ci tiene sul pezzo | la disponibilità dei ragazzi è totale'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La fuga prosegue, senza sorprese. Stavolta l'impresa alla Cremonese non riesce e il Napoli allunga in vetta a +16 , in attesa che l'Inter scenda in campo. Sono sempre i soliti due a indirizzare la ...

Stavolta l'impresa alla Cremonese non riesce e il Napoli allunga in vetta a +16, in attesa che l'Inter scenda in campo. "Vogliono farci pensare che si sia già vinto". Spalletti poi non casca nella trappola dell'eccessiva euforia: "Siamo la quarta squadra più quotata per vincere la Champions. So qual è il nostro valore"

Luciano Spalletti ha parlato così a DAZN e in conferenza ... Siamo forti, ma se non ci mettiamo tutto quello che serve, questo forte non lo troviamo. Ed è lì che possono subentrare le difficoltà, devi ...(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Luciano Spalletti è molto soddisfatto e nel dopo partita dà una buona parte del merito della vittoria ai tifosi. ''Sul pezzo - dice ai microfoni di ...