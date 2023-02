Spalletti a Dazn dopo Napoli-Cremonese

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al termine diil tecnico azzurro Lucianoha commentato la vittoria ai microfoni di. Ecco in sintesi le sue parole… ” Sul pezzo ci tiene la nostra città e i nostri tifosi. Tutti percepiscono che possiamo fare cose importanti. Nel primo tempo ci siamo un po’ innervositi perché lausava i quinti molto larghi e ci facevano perdere le corsie. Abbiamo avuto qualche difficoltà a tenere palla, ma nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Bisogna vincere le partite non pensando a quello che succede nel mezzo della gara con le situazioni arbitrali”. “La disponibilità in questo momento è totale. Abbiamo calciatori professionisti ma sono bravi ragazzi che si allenano bene e sono disponibili a spendere delle corse per aiutare la squadra. Devono essere disponibili a ...