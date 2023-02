Spal | Nainggolan smentisce rumors addio | “Adesso decidete voi del mio futuro? Patetici”

Tre ko di fila ed una vittoria che manca da ben quattro partire per la, a cui per ora non basta neanche l'esperienza di Radjache ha sposato la causa proprio per andare a dare una ...Infine le parole su, ora alla. ' Lui fa rumore, è un grandissimo giocatore, un campione che impreziosisce il nostro campionato, ma io faccio il tifo per i giovani e continuerò a ...

Nainggolan, futuro già in bilico alla Spal. Con l'addio di De Rossi potrebbe salutare Calcio Casteddu

È crisi nera per la Spal dell’ex Nainggolan, De Rossi: “Risultato deciso da episodi” Tutto Cagliari

SPAL, domani l'annuncio di Oddo. Possibile l'addio di Nainggolan GianlucaDiMarzio.com

Spal rescissione Nainggolan è una possibilità concreta - Romanews.eu RomaNews

Qui SPAL - Oddo è già arrivato a Ferrara: addio DDR, Nainggolan ora riflette pianetaserieb.it

Radja Nainggolan è chiaro: “Da quello che ho letto sono i giornalisti che decidono il mio futuro ahahah….patetici”. Questo il duro post pubblicato dal centrocampista sul proprio profilo Instagram. Una ...Radja Nainggolan potrebbe lasciare la Spal dopo il licenziamento di Daniele De Rossi. Il centrocampista sta riflettendo. Il nuovo tecnico Massimo Oddo.