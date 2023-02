(Di lunedì 13 febbraio 2023) Laperde anche a Venezia e ora Tacopina si interroga sul da farsi per la panchina,sul futuro di DeLaperde anche a Venezia e ora Tacopina si interroga sul da farsi per la panchina,sul futuro di De. Dopo la sconfitta contro il Bari, l’allenatore aveva incassato la fiducia della società ma ora, dopo qualche giorno e una nuova sconfitta, la sua posizione potrebbe cambiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Netto il divario in campo e gli unicipotrebbero venire sulla voglia del Cosenza di strappare ...permettersi passi falsi e soprattutto arriva a questo match dopo la vittoria sul campo della. ......sarà confermata anche dal giudice sportivo senza'. Di diverso avviso Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Modena ora al Cagliari, che chiede che la gara sia rigiocata. 'Già contro la, ...

Spal, i dubbi su De Rossi Calcio News 24

L'apertura de La Nuova Ferrara: "Spal-De Rossi, fiducia a tempo" Sportitalia

Giuseppe Rossi-SPAL, il ritorno si complica: dubbi sulla tenuta atletica pianetaserieb.it

Serie B, SPAL-Ascoli: De Rossi sfida Bucchi tra dubbi e intrecci di mercato TUTTO mercato WEB

SPAL, Feftatzidis si presenta: "Appena ho ricevuto la chiamata non ... pianetaserieb.it

FORMELLO - Cataldi svolge la rifinitura in gruppo e rilancia la propria candidatura per domani. Allenamento completato dal regista, fermo ieri per la violenta contusione alla coscia sinistra rimediata ...SERIE B, 24^ GIORNATA Genoa-Palermo 2-0 [25' Gudmunsson (G), 90'+7 Jagiello (G)] - giocata ieri Brescia-Modena 0-0 Cagliari-Benevento.