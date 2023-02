FERRARA - La notizia era nell'aria, Daniele Deè stato esonerato dalla. Manca ancora l'ufficialità ma la dirigenza estense ha preso la sua decisione. Fatali al tecnico gli scarsi risultati ottenuti fin qui e l'ultimo ko in casa del ...IN AGGIORNAMENTO

SPAL, De Rossi verso l'esonero: Oddo il nome per sostituirlo GianlucaDiMarzio.com

De Rossi a rischio esonero, confronto con gli ultras della Spal Corriere dello Sport

Spal, De Rossi vicino all'esonero: al suo posto dovrebbe arrivare Oddo LAROMA24

SPAL – Si riflette su De Rossi, esonero sempre più vicino – Telestense Telestense

Spal, De Rossi esonerato: manca solo l'ufficialità Corriere dello Sport

De Rossi e Oddo hanno giocato 13 volte insieme in Nazionale: la curiosa statistica Massimo Oddo è ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della SPAL. Il suo ingaggio sembra essere solo una ...E’ già finita l’esperienza di Daniele De Rossi alla Spal, il club ha deciso di esonerare l’allenatore. Il centrocampista ex Roma paga il rendimento negativo in stagione e una classifica preoccupante.