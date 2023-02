Spacciatore e percettore del reddito di cittadinanza | arrestato 48enne

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva addosso 5 mila euro ilincensurato, originario del quartiere Barra di Napoli,per detenzione di droga a fini di spaccio dai carabinieri. Percorreva via Serino a bordo della sua auto quando i militari lo hanno fermato e sottoposto a controllo. Addosso 5 mila euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione eseguita nella sua abitazione, invece, ha consentito di rinvenire 2,2 chili di cocaina divisa in 5 panetti, 129 grammi di hashish e una bustina di marijuana. Ilè finito in manette e il suo arresto è stato convalidato. Ora è’ in carcere e i carabinieri, con la collaborazione dell’Inps, hanno avviato l’iter per la revoca deldiche riceveva puntualmente ogni mese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

