Sostenibilità | Grillo Turismo Verde | Agriturismo è valore aggiunto | va sostenuto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Milano, 13 feb. (Labitalia) - "L'agriè l'essenza della ruralità intesa come presidio dell'uomo sul territorio. Quindi se esiste un agrinelle zone remote lì c'è. Questo perchè l'agrinon solo presidia il territorio ma genera lavoro e quindi dignità, perchè oggi creare lavoro vuol dire creare dignità. E non è poco". Così Mario, presidente nazionale di, é l'associazione della Cia- agricoltori italiani che rappresenta e tutela le aziende agricole che svolgono attività di agri, è intervenuto alla Bit Fiera di Milano presso lo stand della Regione Molise nel corso del convegno 'L'agriper uno sviluppo sostenibile del territorio', al quale ha partecipato anche Fausto ...

...irlandesi sul vino e lo sdoganamento da parte della Commissione Ue per la farina di, ora ...di cui non conosciuamo neppure l'impatto sulla nostra salute - trincerandosi dietro alla......resto è stata appena 'sdoganata' dalla Commissione Ue l'immissione sul mercato di farina di... si tratta di una produzione artificiale che finisce per costare di più in termini di...

Sostenibilità, Grillo (Turismo Verde): "Agriturismo è valore aggiunto ... Adnkronos

Lo strano salto del grillo: da Pinocchio alla brace, da Aristotele al cibo del futuro SanremoNews.it

Insulti per il pane con farina di grillo. Mai mangiato gommalacca Scatti di Gusto

Crotone, conclusa a Roma l'ottava edizione del premio nazionale Giovanni Grillo. Ecco i premiati Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo