“Sono usciti e rientrati nella casa” Polemica al GF Vip | la scoperta su quei concorrenti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nelle ultime ore il GF Vip 7 ha annunciato aidella spiata dimora capitolina, in un comunicato ufficiale scritto dagli autori, e poi pure diffuso online, che chi voleva avrebbe avuto il permesso di uscire momentaneamente dal reality per poter partecipare alle elezioni regionali 2023. Così è stato e poi è nata una. Era abbastanza ovvio che i vipponi potessero godere di un diritto simile, soprattutto perché adesso il GF Vip 7 si fa sempre più lungo e probabilmente batterà tutte le edizioni passate in quanto a longevità. Però dopo il capitolo Covid, la quarantena è sempre stata necessaria per rientrare a Cinecittà. E questa volta? GF Vip, lasulle elezioni regionali 2023 Gli spettatoridiventati i giudici più pignoli, severi. Non fanno altro che iniziare inarrestabili ...

...locale ha anche pubblicato una foto del regista in strada insieme a due altri detenutidi ... e negli ultimi giorni cistate diverse scarcerazioni. Non è chiaro se il rilascio di Rasoulof ...Sul fronte macro, la settimana è stata meno ricca di altre volte: da segnalare i dati sull'inflazione tedesca checomplessivamente sotto le attese, confermando la tendenza all'...

PlayStation Plus Premium: ci sono tanti giochi leakati non ancora usciti, come Dino Crisis Everyeye Videogiochi

Come sono usciti i Boston Celtics dalla trade deadline Around the Game

Milano, il bar devastato dagli anarchici: "Così i passanti ci hanno aiutato a sistemare" IL GIORNO

Champions League, Milan-Tottenham: dove vederla in TV e ... Trend-online.com