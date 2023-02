“Sono gay | ve lo devo dire” Coming out del famoso calciatore di serie A | “Ora sono felice”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un messaggio di poche parole, un messaggio con cui Jakub Jankto ha detto basta ed ha annunciato a tutti di essere gay. Scrive sul suo profilo ufficiale; “omosessuale e non voglio più nascondermi. Come tutti ho le mie forze, le mie debolezze. Ho una famiglia, ho amici, ho un lavoro che ho sempre fatto al meglio contà, professionalità e passione. Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza ma con amore”. Jakub Jankto, giocatore dello Sparta Praga (in prestito dal Getafe) e con un passato all’Ascoli, alla Sampdoria e all’Udinese non è il primopassato dallaA ad aver fattoout. Thomas Hitzlsperger, ex centrocampista della Lazio (6 presenze e un gol nel 2010) e oggi ds dello Stoccarda, dichiarò ...

