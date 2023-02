“Sono gay” L' ex stellina della Serie A rivela | “Non voglio più nascondermi”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Jakub Jankto ha giocato oltre 150 partite inA, segnando tra l'altro 17 gol tra Udinese e Sampdoria. Nell'estate del 2021 si è trasferito in Spagna, al Getafe, che adesso lo ha girato in prestito allo Sparta Praga. In queste ore il calciatore 27enne sta facendo notizia per motivi extra-calcistici: sul proprio profilo di Instagram ha infatti deciso di fare coming out. Una scelta coraggiosa e più unica che rara nel calcio professionistico: “gay e nonpiù”, ha dichiarato nel video che ha pubblicato sui social. “Come tutti gli altri - ha spiegato - ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, contà, professionalità e passione. Come tutti gli altri,anche vivere la mia ...

