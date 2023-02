Sono gay e non voglio più nascondermi L' ex Samp Jankto fa coming out

"Ciao,Jakub Jankto .e non voglio più nascondermi". Preferisce Instagram per fare il proprio coming out , il calciatore ex udinese Jacub Jankto . Il centrocampista della Repubblica Ceca, ora allo Sparta Praga , ...e non voglio più nascondermi". Con un video postato sul suo profilo Instagram il calciatore dello Sparta Praga, Jakub Jankto, ha scelto di fare coming out. "Ciao,Jakub Jankto - il suo ...

Come tutti voglio anche vivere la mia vita in libertà, senza paure, senza pregiudizi, senza violenza, ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi». Con queste parole corredate da un video sul ...L’ex Sampdoria e Udinese si è confessato su Instagram, attraverso un video pubblicato sul profilo. “Ciao, sono Jakub Jankto , come tutti gli altri, ho i miei punti di forza. Ho le mie debolezze. Ho ...