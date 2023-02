Sondaggi Emg | Fdi stabile | il M5S supera il Pd

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sono poche le variazioni di consenso registrate dagli ultimiEmg per la trasmissione di Rai3 Agorà il 6 febbraio. Fdi resta la prima forza politica del Paese con il 27,5% dei consensi,rispetto alla precedente rilevazione del 30 gennaio. Il Movimento 5 Stelle grazie ad una crescita di due decimi si prende la seconda posizione col 17,9% a discapito del Pd che perde due decimi scivolando in terza posizione al 17,7%. Emg è uno dei pochi istituti a valutare il Pd ben al di sopra della media(quasi due punti percentuali). Sotto la doppia cifra si trovano la Lega (8,6%), Azione/Italia Viva (in flessione al 7,9%) e Forza Italia (in crescita dello 0,2% al 7,2%). Sinistra Italiana/Verdi è l’ultima forza politica ad essere sopra la soglia di sbarramento del 3% col 3,6%. Sotto si trovano +Europa al 2,4%, ...