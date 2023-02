Sollievo per le famiglie | prezzo del gas ai minimi da oltre due anni Giù anche benzina e | soprattutto | gasolio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Scende ancora ildel gas che chiude le contrattazione sul mercato di Amsterdam, riferimento per l’Europa, a 51,7 euro al megawatt/ora, calo del 4% rispetto a venerdì scorso. Si tratta del valore più basso dal dicembre del 2021. Negli ultimi due mesi il costo del gas si è più che dimezzato scendendo da 130 euro ai valori odierni. A favorire la flessione sono il buon livello di riempimento degli stoccaggi che mentre ci si avvia verso la fine della stagione più fredda resta su valori rassicurantiin vista del prossimo inverno. Insono riprese le esportazioni dal terminal statunitense di Freeport da cui partono i carichi di Lng (gas liquefatto) direttiin Europa. Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha affermato oggi che nell’Ue “i livelli di stoccaggio del gas si attestano intorno al ...

fortuna il Napoli gioca di sera dopo la recita pomeridiana al Biondo. Si prenota in un chiassoso pub dalle parti del Massimo. Chiassoso e gelido. Perché la bombola è finita. Nessunalla ...A questo punto, sostiene Grison con un sospiro di, "non è necessario emettere provvedimentiuna ulteriore giornata di sospensione dell'attività scolastica né limitare la vita sociale". ...

Sollievo per le famiglie, prezzo del gas ai minimi da oltre due anni Il Fatto Quotidiano

Epilessia: Casa Sollievo Sofferenza, le colonne si "tingono" di viola ... Servizio Informazione Religiosa

Sospiro di sollievo per il Paris Saint-Germain: Verratti e Messi recuperati per il Bayern TUTTO mercato WEB

Si amplia la rete dei Centri Sollievo per persone con demenza AULSS 1 Dolomiti

Europei: Consonni e Scartezzini d'argento nella Madison, bronzo ... CONI

La notizia è di sollievo per tutti i residenti, che ormai da due settimane devono fare itinerari alternativi più complicati, che allungano e neanche di poco sia il tempo che il percorso chilometrico ...«Avevamo rimosso queste situazioni e tirato un sospiro di sollievo dopo la pandemia spiega Andrea Painini ... di polizia chiede di inasprire il trattamento sanzionatorio per il travisamento o per la ...