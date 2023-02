Smalling | Matic e non solo | Roma in difficoltà per la situazione rinnovi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Gli ultimi mesi in casanon sono stati semplici: prima il caso Karsdorp, poi la vicenda Zaniolo culminata con la cessione al Galatasaray potevano destabilizzare qualunque spogliatoio. Il gruppo guidato da José Mourinho non si è lasciato distrarre, ottenendo una serie di risultati positivi sporcata solamente dalla sconfitta contro il Napoli. Tra gli artefici del momentaneo quarto posto dei giallorossi c’è anche Stephan El Shaarawy, il quale ha deciso diversi incontri partendo dalla panchina e comportandosi da vero professionista. Secondo il quotidianono Il Messaggero, l’esterno italo-egiziano potrebbe rinnovare con lail contratto in scadenza a giugno a cifre più basse rispetto a quelle attuali, con il calciatore che percepisce 3,5 milioni a stagione. Pinto pensa ai rinnovi die ...

Opposta la situazione di: in questo caso Pinto l'offerta l'ha già presentata e si tratta ... Tra i contratti in scadenza c'è anche quello di Nemanja, in questo caso il rinnovo scatterà ...... che allarga il braccio destro per impedire aun facile tap - in. Aureliano ammonisce il calciatore del Lece ma al 56' quando lo stesso Strafezza compie un brutto intervento sul'...

Sono in stand-by i rinnovi di Smalling e Matic Siamo la Roma

Roma, tempo di rinnovi: fiducia El Shaarawy, Smalling e Matic in bilico Footballnews24.it

Il Messaggero: "El Shaarawy corre verso il rinnovo, in stand-by Smalling e Matic" TUTTO mercato WEB

Matic, Dybala e Smalling tornano dall’inizio ForzaRoma.info

Domani l’Empoli: tornano Smalling, Matic e Dybala. Rischia Celik, dubbio Cristante Giallorossi.net

Il Messaggero ha fatto il punto sui rinnovi in casa Roma: "La Roma ha in ballo il rinnovo del contratto di diversi giocatori, partendo da Stephan El Shaarawy, il cui contratto scade a giugno.Chris Smalling, difensore della Roma – Asromalive.it Pinto dunque ... Altro calciatore in scadenza di contratto è Nemanja Matic, per il quale il rinnovo sembra più semplice, considerata l’opzione di ...