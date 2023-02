Sisma | bambina di 6 anni e donna di 70 salvate dopo 178 ore

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unadi 6di nome Miray è stata messa in salvoessere rimasta sepolta sotto le macerie per 178 ore ad Adiyaman, tra le zone più colpite dal terremoto nel sud est della Turchia. Lo ...

Terremoto Turchia, neonato di 10 giorni estratto dalle macerie dopo 4 giorni | Bimbi di 2 anni e di 2 mesi salvati rispettivamente dopo 122 e 128 ore TGCOM

Sisma: quasi 41mila i morti in Turchia e Siria. Un uomo estratto dalle macerie dopo 177 ore - Bambina di 6 anni e donna di 70 salvate dopo 178 ore - Bambina di 6 anni e donna di 70 salvate dopo 178 ore RaiNews

Terremoto in Turchia, il video delle infermiere che salvano i bambini nel reparto di terapia neonatale Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Turchia, bimbo di sette mesi salvo dopo 140 ore. Oltre 33 mila i morti Corriere della Sera

Turchia, quei neonati più forti del terremoto: «Non fatemi l'iniezione». I miracoli e le paure dei piccoli sop ilgazzettino.it

