Sisma Turchia - Siria | bilancio morti sfiora quota 41 000

... è quanto emerge dopo l'aggiornamento di questa mattina del numero delle vittime in, ad almeno 31.643. A questi va aggiunto infatti il bilancio di circa 9.300 vittime in Siria reso noto ieri ...... soccorsi a lavoro per cercare sopravvissuti dopo il forte terremoto che ha colpito laed in particolare Gaziantep, l'epicentro delnel sud della Nazione. / Ebs

Terremoto Turchia, morto di fatica Proteo, il cane soccorritore inviato dal Messico. «È un eroe» ilgazzettino.it

Emergenza Sisma Turchia – Missione MUSAR Team. – CONAPO CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Terremoto in Turchia e Siria, 40mila morti. Erdogan fa arrestare più di 100 costruttori Il Sole 24 ORE

Dopo più di 170 ore, cinque tratti in salvo della macerie in Turchia - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, Massimo Agosti sui salvataggi "miracolosi": "I bambini resistono a lungo" TGCOM

(ANSA) - ISTANBUL, 13 FEB - Una bambina di 6 anni di nome Miray è stata messa in salvo dopo essere rimasta sepolta sotto le macerie per 178 ore ad Adiyaman, tra le zone più colpite dal terremoto nel ...Il bilancio delle vittime del sisma che colpito la Turchia sudorientale e la Siria settentrionale, al momento, è di quasi 40mila morti Il sopravvissuto estratto dalle macerie a 160 ore dal terremoto.