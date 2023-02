Sintesi e gol del Napoli

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 02/12/2023 alle 23:00 TEC Gli uomini di Spalletti hanno battuto la Cremonese al Diego Armando Maradona per allungare il distacco dall’Inter, seconda, a 16 punti I napoletani firmano la sesta vittoria consecutiva in Serie A Ilnon ha speculato e ha battuto la Cremonese (3-0) portando a 16 punti il ??distacco dall’Inter, seconda in classifica. I napoletani hanno pareggiato la sesta vittoria consecutiva in campionato e hanno messo più pressione sui ‘neroazzurri’. PISOLINO CREDERE FORMAZIONIMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui (Olivera, 71?); Anguissa, Lobotka (Demme, 86?), Zielinski (Elmas, 71?); Lozano (Ndombele, 83?), Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori, 83?). cremonese Secchi di carne; Ferrari ...