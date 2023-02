Sicurezza stradale | lavori in corso a Salerno | nuove strisce anche dove morì la ricercatrice universitaria

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno preso il via questa mattina in diversi punti della città digli interventi di messa indella circolazione. Tale fase riguarderà il rifacimento degli attraversamenti pedonali con inizio dalla zona ovest della città ed interesserà i maggiori assi stradali e le vie circostanti “L’Amministrazione è a lavoro per innalzare i livelli diriguardanti la circolazione” si legge in una nota dell’assessore Claudio Tringali. Uno dei punti sui quali si sta procedendo al rifacimento dellepedonali che in alcuni casi sono stateridisegnate in punti diversi dopo un esame ed un monitoraggio di condizioni migliori, riguarda l’attraversamento nel quale un mese fa ha perso la vita una ...