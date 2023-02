ROMA - Gli ascolti sono stati un successo, ma l'ultima edizione del Festival di Sanremo ha generato non poche critiche. Amadeus a rischio, vertici Rai sotto accusa. Vittorio- in un'intervista rilasciata a La Stampa - boccia la manifestazione canora. "E' stato un Festiva miserabile, insensato, insignificante, infantile: niente musica né canzoni, non resta in mente ...... Coletta, Amadeus e due capre come Fedez e Ferragni, che non sanno parlare', 'servesvolta di carattere' attacca. "Rosa Chemical Mi sono affidato al buon senso". La difesa di Amadeus Per ...

Vittorio Sgarbi: Il Festival di Sanremo è stato un fallimento, Chiara ... Fanpage.it

"È un'inetta, una capra". Sgarbi annienta così la Ferragni ilGiornale.it

Sgarbi, una furia su Sanremo: "E' stato miserabile". Poi insulta la Ferragni: la frase è scioccante Corriere dello Sport

Sgarbi: "Ferrara, museo autonomo" E venerdì inaugura la mostra il Resto del Carlino

+Sgarbi: disaffezione degli elettori No, dei possibili eletti Ticino Notizie

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, in un'intervista a Repubblica si schiera con chi chiede di rimuovere i vertici Rai dopo le polemiche legate al Festival di Sanremo. "Sì, il fallimento di ...Vittorio Sgarbi al vetriolo dopo il Festival di Sanremo 2023: il sottosegretario alla Cultura boccia i vertici Rai, Amadeus e i Ferragnez. Il Festival di Sanremo 2023 continua a far chiacchierare e, ...