Sfilata | rogo della vecchia e fuochi | torna il “Carnevale caluschese”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Calusco d’Adda.il, con un programma più ricco che mai. Il calendario è ricco di appuntamenti con proposte per tutte le età. Il cartellone propone: Domenica 19 febbraio alle 14.30 si terrà ladei carri per le vie del Centro accompagnata dalla Triuggio Marching Band – TMB Lunedì 20 febbraio alle 15.30: storie e storielle raccontate in Chiesaa cura del Teatro del Vento Martedì 21 febbraio alle 15dei bambini in Oratorio Calusco D’adda Martedì 21 febbraio alle 20.30: in Oratorio Calusco D’adda per il tradizionalecon animazione, 04Bubu 04129 – Arcieri dell’Isola Bergamasca Orobici ASD, chiacchiere, vin brulè edi artificio.