Ilcalcio ha esonerato l'allenatore Franco Lerda. La decisione è stata presa all'indomani del pareggio casalingo con il Foggia per 1 - 1, ma è stata motivata soprattutto dallarecente di ...Non solo quella delnel girone C. Traballa anche un'altra panchina diC e questa volta parliamo del girone A - , più precisamente quella del Pordenone, in mano a Domenico Di Carlo. Secondo il Messaggero ...

Serie C: Crotone, esonerato l'allenatore Franco Lerda - Calabria Agenzia ANSA

Serie C, Crotone-Foggia 1-1: i rossoneri sfiorano l'impresa allo 'Scida' FoggiaToday

SERIE C, CROTONE E FOGGIA APRONO IL WEEKEND SNAI Sportnews

Serie C, ancora un pari per il Crotone: col Foggia finisce 1-1 wesud

Serie C, i risultati delle 17:30: Padova beffato nel finale, pari tra Crotone e Foggia TUTTO mercato WEB

Il Crotone calcio ha esonerato l'allenatore Franco Lerda. La decisione è stata presa all'indomani del pareggio casalingo con il Foggia per ...Non solo quella del Crotone nel girone C. Traballa anche un’altra panchina di Serie C – e questa volta parliamo del girone A -, più precisamente quella del Pordenone, in mano a Domenico Di Carlo.