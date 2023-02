Serie B | respinto il ricorso del Cagliari | omologato il 2-0 del Modena

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile ildelin merito alla partita con ildella 23° giornata dellaB 2022/2023. Confermato quindi il 2-0 in favore degli emiliani, dopo che i sardi avevano optato per ilvisto il “giallo fantasma” ai danni di Zappa, che dopo essere stato ammonito per la seconda volta al minuto 88 non era stato espulso per un errore dell’arbitro. Di seguito il testo della nota ufficiale: “Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile ilproposto dalla Soc.per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente hail risultato di 2-0 in favore della Soc..” LA NOTA DELLA LEGAB SportFace.

