Serie B | Genoa penalizzato di un punto per mancati adempimenti Irpef

(Di lunedì 13 febbraio 2023) A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), ilè stato sanzionato con undi penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato diB. All’amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un’ammenda di 6.000 euro. Il consenso espresso dalla Procura Federale – si legge in una nota -, riscontrato anche dalla Procura Generale dello Sport presso il Coni, è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenuterelative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l’adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ...

In questi mesi, infatti, il brigantino è sottoposto ad unadi lavori di manutenzione a legni ... Ambassador ofin the World - Honorary Appointee - Appointed by the Mayor ofMarco Bucci ...Domenica è arrivato un pareggio per 2 a 2 contro la Carcarese, ma non poteva mancare un commento sul. Carparelli, tra l'altro, era allo stadio venerdì per assistere al match vinto poi 2 a 0 ...

Genoa-Palermo 2-0, Gudmundsson e Jagiello: il Genoa torna a vincere. Gol e highlights Sky Sport

Il Genoa riprende la corsa: Gudmundsson e Jagiello infilano il Palermo La Gazzetta dello Sport

Genoa - Palermo (2-0) Serie B 2022 la Repubblica

Serie B: il Genoa riparte, 2-0 al Palermo | Altri campionati Italia | Calciomercato.com Calciomercato.com

LIVE SERIE B, Genoa-Palermo 2-0: segui la diretta testuale di Mediagol Mediagol.it

126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B. All’amministratore delegato del club ligure, ...126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B. All'amministratore delegato del club ligure, ...