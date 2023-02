Serie A in tv | Sky o Dazn? Chi gioca oggi | Sampdoria Inter | formazioni | dove vederla in tv e in streaming

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Torna in campo laA con un nuovo maxi weekend all’insegna di un programma “spezzatino” (al quale ormai siamo ampiamente abituati). Dopo l’anticipo di venerdì 10 febbraio 2023, tra Milan e Torino, e il grosso del programma andato in scena tra sabato e domenica,, lunedì 13 febbraio 2023, si chiude la 22esima giornata diA. Due le partite in programma, tra cui quella tra(per il riepilogo completo e i risultati delle partite già disputate scorri a fondo pagina). A che oranoe Verona Salernitana, Sky o? Orari partiteA lunedì 13 febbraio 2023 Il programma della 22esima giornata diA si chiude pertanto. Due le ...

Gli abbonatie Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima ... Tutte le gare diA e diB sono invece disponibili su ...Il Napoli continua a vincere: Kvaratskhelia è il migliore in campo. 7 in pagella ad altri tre giocatori di Spalletti. Tante insufficienze nella ...

Milan-Torino 1-0, le pagelle della partita Sky Sport

Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 22^ giornata Sky Sport

Probabili formazioni Serie A della 22^ giornata: le news dai campi Sky Sport

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata Sky Sport

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 22^ giornata Sky Sport

(ore 20.45 su Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now Tv) La Sampdoria vuole dare una scossa al suo destino. Già nella gara di Marassi contro l’Inter.e Sky Sport 4K (213). L'Arsenal schiererà la difesa più rodata, in mezzo Xhaka è confermato così come Saka e Martinelli (in vantaggio su Trossard) davanti ai lati di Nketiah. Le vecchie conoscenze ...