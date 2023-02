Serie A Femminile | giornata 17 | Roma avanti | crolla la Sampdoria

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La17 del girone di ritorno del campionato diconferma ancora una volta la corsa solitaria dellain vetta alla classifica del campionato maggiore a quota 45 punti, grazie alla vittoria casalinga contro l’Inter di Rita Guarino per 3-2. La Fiorentina invecein casa contro la Juventus: le bianconere confermano la loro seconda posizione in solitaria alle spalle delle giallorosse, distaccandosi di tre lunghezze dalle viola. Nella partita domenicale, molti gli sconvolgimenti nella parte bassa della classifica con la vittoria del Parma sulla: il match salvezza ha decretato il crollo delle blucerchiate in ultima posizione a quota 10 punti.17:...