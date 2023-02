Sequestro di munizioni al porto di Genova Da anni i portuali si battono contro il transito di armi verso paesi in guerra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Esportazione di armamenti senza autorizzazione e falso in atto pubblico. Con queste accuse, lo scorso 23 gennaio, sono stati sequestrati neldidue container destinati all’Etiopia carichi di macchinari e materiali per la fabbricazione di proiettili per il conflitto in corso nel Tigray. In base alla legge 185 del 1990, tutte lein esportazione, importazione edall’Italia, devono essere monitorate dall’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (Uama) del ministero degli Esteri. Per eludere illi, la scorciatoia che in questihanno provato a percorrere diverse aziende è stata quella di far passare gli armamenti come merce destinata a uso civile. È quello che stava tentando di fare anche la società di Lecco intenzionata a imbarcare da ...