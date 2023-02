Selvaggia Lucarelli | “Fedez? La Chiara Ferragni femminista s’è fatta rubare la scena”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 febbraio 2023), fresca di ritorno al “Fatto Quotidiano”, dà i voti ai protagonisti della serata finale del 73esimo “Festival di Sanremo”. La giornalista rifila una zero a, vittima – a suo dire – della sua stessa smania di protagonismo. “Doveva essere il Sanremo di sua moglie, lui ha rimesso subito le cose a posto” “Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato – esordisce – Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Era il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto: gossip sulla maleducazione di Anna Oxa e canzone per creare il caso ...