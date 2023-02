Seggi riaperti in Lombardia e Lazio fino alle 15 | affluenza 29 | 7%

Urne riaperte, dalle 7 alle 15, nel Lazio e in Lombardia per il rinnovo dei governi delle due regioni. Sono oltre 13 milioni i cittadini chiamati alle urne, oltre un quarto degli aventi diritto al ...L'ex generale Petr Pavel ha vinto il ballottaggio delle presidenziali nella Repubblica ceca contro Andrj Babis. Pavel ha ottenuto il 56.45% contro il 43.54 del suo avversario, stando all'80% delle ...

Roma, 13 feb. (askanews) - Urne riaperte, dalle 7 alle 15, nel Lazio e in Lombardia per il rinnovo dei governi delle due regioni. Sono oltre 13 milioni i cittadini chiamati alle urne, oltre un quarto ...Sia in Lombardia che nel Lazio i seggi rimarranno aperti fino alle 23, per poi riaprire lunedì, dalle 7 alle 15. Alle elezioni regionali del 2018 l’affluenza alla stessa ora era stata del 20,4 per ...