Se c’è | si fa notare La cintura è l’accesorio insospettabile che svolta il look

Leggi su amica

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’eterno dondolo tra In e Out ha riportato le celebrity alla (ri)scoperta di uno degli accessori che, fino a 10 anni fa, era indispensabile in ogni. Lapelle 2023. Grande, con la maxi fibbia in stile Y2k, a catena, sportiva a mo di gancio o sottile e raffinata. Sui Red Carpet e per gli Street Style, le star rispolverano tutte le declinazioni di questo accessorio senza tempo. Nonostante non sia sempre necessario, la sua presenza è capace dire anche gli ensemble più semplici. Ad ognuno il proprio stile, modello ed estetica. Laelegante e firmata è di nuovo cool, ma indossata così. Il punto di partenza: design eleganti e raffinate Nonostante la sua fama passata, questo accessorio è riuscito a farsi molti nemici. Per reintrodurla nel proprio guardaroba può essere strategico partire da modelli ...