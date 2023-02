(Di lunedì 13 febbraio 2023) Scende in campo la, contro l'accorpamento delle. Infatti farà ricorsocontro la norma nazionale "che, riducendo in modo unilaterale gli organici dei dirigenti scolastici, costringe a fare accorpamenti fra istituti". Il presidente, Eugenio Giani, è molto determinato e sicuro di vincere L'articolo proviene da Firenze Post.

... che fissano a 900 il numero minimo di studenti iscritti per assegnare l'autonomia giuridica a un istituto, lecon un numero più basso di iscrizioni potrebbero ritrovarsi, con un ...Questo vuol dire che a partire dall'anno 2024/25, tutte lecon meno di 900 studenti dovranno esseread altre. L'obiettivo è evidente: risparmiare risorse a scapito del buon ...

Scuole accorpate: la Regione Toscana ricorre alla Corte Costituzionale Firenze Post

Dall'anno scolastico 2024/25 , tutte le scuole con meno di 900 studenti dovranno essere accorpate ad altre. L'obiettivo è evidente: penalizzare la scuola, presidio di legalità in molti quartieri a ...