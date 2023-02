Scrivi un titolo in italiano | ottimizzato per la SEO | partendo da questa idea di titolo | Lukaku e l’Inter | matrimonio però… all’outlet Non includere virgolette nel titolo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) GENOVA – È undestinato a durare: Romelusono pronti a unire le loro strade con una cerimonia dai toni semplici. Nessun viaggio in Polinesia, nessun buffet con caviale e champagne, ma una promessa di risparmio. Il Chelsea, infatti, dovrà dire sì a un prestito con cifre più basse rispetto a quelle attuali, grazie ai buoni rapporti tra Todd Boehly e Roc Nations, che gestisce l’immagine di Big Rom., dal canto suo, ha una motivazione incrollabile: l’infortunio che ha messo koper la prima parte della stagione, con soltanto 5 gare giocate dal 1? in campionato, a dimostrazione della sua condizione fisica non ottimale. Il belga ha già espresso la volontà di ridursi l’ingaggio per ridurre la forbice tra le parti. L’avvocato Ledure, che fu l’architetto del prestito ...