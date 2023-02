Scrivi un titolo in italiano | ottimizzato per la SEO | partendo da questa idea di titolo | Il Brasile conquista il Sudamericano U20 2023 Non includere virgolette nel titolo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Riil seguente articolo calcistico: Non vinceva dal 2011 Sono stati necessari gli ultimi 90? dell’Hexagonal per decretare la vincitrice del CampionatoU20. Gli stessi grazie ai quali ilha avuto la meglio sull’Uruguay, superandolo in extremis (2-0 maturato negli cinque minuti finali) sia in campo che in classifica. Per la giovane formazione verdeoro si tratta della dodicesima affermazione in assoluto, la prima dal 2011. Lo zampino sulla vittoria finale della Nazionale allenata da Ramon Menezes è stato ancora una volta ad opera di Andrey Santos, autore del gol del vantaggio, grazie a quale ha raggiunto il compagno di squadra Vitor Roque in testa alla classifica dei marcatori. Acquistato dal Chelsea per 12,5 milioni di euro nella recente finestra di mercato di gennaio, il ...