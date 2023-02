(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il britannico THE TIMES sottolinea comesi avrebbe detto che 'gli Usa dovrebbero ritirare il loro sostegno all'per far pressione su Zelenzky e portarlo al cessate il fuoco'. Più ...

... che si è scagliato contro il presidente ucraino Zelensky e lo ha accusato di essere responsabiledistruzione dell'Ucraina'. Per la televisione pubblica francese TF1 'Berlusconi si attira i ...Uno sfasciosanità laziale e certificato dal Centro per la Ricerca Economica Applicata (Crea) ... Proprio pochissimi giorni fa, del resto, hanno destato non pocole immagini del pronto ...

Sconcerto della Stampa estera sulle esternazioni di Berlusconi su Zelensky e la guerra in Ucraina Globalist.it

L'inchiesta sul professore morto: lo sconcerto dei nipoti per il ... La Provincia di Como

Swisscom, fuga di dati prima del Cda. Sconcerto, ma la Borsa gradisce Il Sole 24 ORE

San Valentino con i Foja in concerto al Teatro Bellini già tutto ... MEI – Meeting degli Indipendenti

A Trieste echi di pace e convivenza dal concerto per la Giornata della cultura slovena Il Piccolo

che si è scagliato contro il presidente ucraino Zelensky e lo ha accusato di essere responsabile della distruzione dell’Ucraina”. Dynamic 2 Per la televisione pubblica francese TF1 “Berlusconi si ...Il volto della fotografa è stato imbrattato da ignoti con della ... Serena Sammarco è morta a 42 anni lasciando chi la conosceva nel dolore e nello sconcerto. Tra le sue ultime fotografie quelle che ...